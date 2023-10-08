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Стример Папич подтвердил, что будет комментировать матчи The International 2023 по Dota 2

Известный русскоязычный стример Виталий Arthas Цаль, так же известный как Папич, подтвердил намерение прокомментировать матчи The International 2023 по Dota 2.

Стример Папич подтвердил, что будет комментировать матчи The International 2023 по Dota 2
© ARTHAS

Он в очередной раз отметил, что не горит желанием освещать турнир, но сделает это из-за просьб зрителей и финансового предложения по рекламе.

Вот вам и Дота за миллион… и то, что вы продолжаете это жрать…

Папич будет комментировать матчи каждого игрового дня — как группового этапа (12–15 октября), так и плей-офф (20—22 и 27—29 октября). Если будет идти несколько игр параллельно, матч для просмотра будут выбирать зрители с помощью голосования. Трансляции будут проходить на втором канале Цаля на YouTube.

Виталий Arthas Цаль получил широкую известность благодаря стримам по Dota 2, но несколько лет назад заявил, что потерял интерес к игре. В августе ему задонатили три миллиона рублей, чтобы он провёл несколько матчей в «Доте».

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