Стример Папич подтвердил, что будет комментировать матчи The International 2023 по Dota 2

Известный русскоязычный стример Виталий Arthas Цаль, так же известный как Папич, подтвердил намерение прокомментировать матчи The International 2023 по Dota 2.

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Он в очередной раз отметил, что не горит желанием освещать турнир, но сделает это из-за просьб зрителей и финансового предложения по рекламе.

Вот вам и Дота за миллион… и то, что вы продолжаете это жрать…

Папич будет комментировать матчи каждого игрового дня — как группового этапа (12–15 октября), так и плей-офф (20—22 и 27—29 октября). Если будет идти несколько игр параллельно, матч для просмотра будут выбирать зрители с помощью голосования. Трансляции будут проходить на втором канале Цаля на YouTube.