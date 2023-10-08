Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS4 и PS5

Вечером 8 октября началась открытая бета Call of Duty : Modern Warfare 3 на PS4 и PS5. Все обладатели консолей PlayStation уже могут присоединиться к сетевому тестированию, которое разворачивается на пяти культовых картах: Favela, Estate, Skidrow, Rust и Highrise.

Открытая бета на PS4 и PS5 продлится до 10 октября, после чего 12-го числа вступить в игру смогут владельцы грядущего шутера на ПК и Xbox. А с 14 октября игра станет доступна абсолютно всем геймерам — до вечера 16-го числа.