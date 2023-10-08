В Assassin's Creed Mirage увековечили кота, на мордочке которого был логотип игры

В Assassin's Creed Mirag e увековечили кота, на мордочке которого был узор, напоминающий логотип игры. К сожалению, пушистый красавчик уже покинул наш мир. С просьбой почтить память уникального кота к разработчикам Assassin's Creed Mirage обратился один из фанатов франшизы. Он даже был готов оплатить работу специалистов, которые добавят питомца в игру. Пожалуйста, добавьте в игру этого кота, чья мордочка имеет логотип AC. Он принадлежал моему другу и недавно перешел по радужному мосту. Я с радостью готов заплатить за сверхурочную работу, лишь бы вы только добавили его в игру. Alanna Sas Ранее ютубер сравнил Assassin's Creed Mirage с первой частью серии 2007 года. Заглавное фото: Пикабу