В Сеть слили возможную дату выхода GeForce RTX 4080 Ti
Инсайдер MEGAsizeGPU объявил в X-аккаунте возможную дату выхода видеокарты GeForce RTX 4080 Ti. По его словам, карту должны выпустить в начале 2024 года.
Возможно, новинка получит название GeForce RTX 4080 Super.
Предположительно, GeForce RTX 4080 Ti будет построена на чипе AD102 (как у RTX 4090), а потребление энергии окажется ниже 450 Вт. Также есть вероятность, что видеокарту оснастят 20 ГБ памяти GDDR6X.
Что касается цены, то RTX 4080 Ti будет стоить примерно в районе 1199 долларов. (Источник: https://cq.ru/news/industry/v-set-slili-vozmozhnuiu-datu-vykhoda-geforce-rtx-4080-ti)