В Сеть слили возможную дату выхода GeForce RTX 4080 Ti

Инсайдер MEGAsizeGPU объявил в X-аккаунте возможную дату выхода видеокарты GeForce RTX 4080 Ti. По его словам, карту должны выпустить в начале 2024 года.

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Возможно, новинка получит название GeForce RTX 4080 Super.

Предположительно, GeForce RTX 4080 Ti будет построена на чипе AD102 (как у RTX 4090), а потребление энергии окажется ниже 450 Вт. Также есть вероятность, что видеокарту оснастят 20 ГБ памяти GDDR6X.