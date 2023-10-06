Геймеры рассказали, почему они начинают ненавидеть Mortal Kombat 1
Пользователи начинают ненавидеть Mortal Kombat 1. На это есть несколько веских причин, о которых они рассказали на Reddit.
Наиболее раздражающим фактором является необходимость всегда быть подключенным к сети Wi-Fi. Без стабильного сигнала Mortal Kombat 1 отказывается работать. Также в оффлайн режиме нельзя прокачивать персонажей, играть за DLC бойцов и менять скины, даже если они были предзагружены ранее.
Второй по значимости причиной является внутриигровой магазин. Весь товар в нем стоит необоснованно дорого. Чтобы приобрести что-либо геймерам приходится донатить в игру довольно большие суммы денег.
Список претензий геймеров завершает внутриигровая политика разработчиков. Пользователи уверены, что NetherRealm Studios намерено превратила новую часть Mortal Kombat в коммерческий проект, основанный на донатах.