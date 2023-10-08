В Mortal Kombat 1 нашли сундук, который открывается только за донат

Пользователь Reddit с ником T-Squeezy обнаружил в Mortal Kombat 1 сундук, добраться до которого можно только с помощью фаталити Шанг Цунга. Проблема в том, что этот боец выдавался за предзаказ игры и теперь доступен лишь в платном DLC, поэтому открыть ящик без денежных вложений в MK1 не получится.