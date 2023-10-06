Baldur's Gate 3 получила девятый хотфикс с возможностью сменить имя

Larian, в начале месяца выпустившая восьмой хотфикс для Baldur’s Gate III, объявила о релизе девятого. Он призван устранить ошибки и сбои в работе игры, а так заметно расширяет возможности Магического Зеркала из третьего патча. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

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Теперь можно изменить внешность наёмников с помощью Магического Зеркала. Действуют те же ограничения, что и для изменений своего героя. Разработчикам не терпится увидеть, как фанаты создадут команду мечты или чей-то страшный кошмар. Также появилась возможность сменить имя с помощью Зеркала.