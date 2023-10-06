Призовой фонд The International 2023 показал худший рост за последние годы
Призовой фонд турнира The International 2023 по Dota 2 за 8 дней так и не смог пересечь отметку в 3 миллиона долларов. По статистике портала Dota2 Prize Trac, это худший рост с 2015 года.
Сейчас призовой фонд турнира составляет 2.8 млн долларов.
Для сравнения, сколько средств удалось собрать за 8 дней в предыдущие годы:
- 2022 год: 10.3 млн долларов
- 2021 год: 12.4 млн долларов
- 2019 год: 11.8 млн долларов
- 2018 год: 9.2 млн долларов
The International 2023 по Dota 2 пройдет с 14 по 29 октября на стадионе Climate Pledge Arena в Сиэтле, США. На турнире выступят 20 команд.