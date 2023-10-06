СМИ сообщили возможную дату закрытия сделки Microsoft с Activision Blizzard

По данным источника The Verge, сделку между Microsoft и Activision Blizzard могут окончательно закрыть уже на следующей неделе, 13 октября.

На планы всё ещё может повлиять регулятор Британии CMA, который опасался за судьбу облачных технологий — из-за этого стороны как раз внесли изменения в условия сделки. Окончательное решение CMA должна принять до 18 октября.