Pinnacle разыграет 25 тысяч долларов в таблице лидеров для киберспорта

Букмекерская компания Pinnacle в честь своего 25-летия объявила, что с 10 октября игроки смогут подтвердить свое участие в конкурсе с таблицей лидеров Silver Stakes.

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Скоро начнется предварительный этап чемпионата мира League of Legends World Championship 2023, и игроки Pinnacle смогут подтвердить свое участие в конкурсе Pinnacle Silver Stakes, чтобы разместить ставки по швейцарской системе.

Разместившие свои ставки на турнир, получат возможность выиграть призовую ставку размером 25 000 долларов для финального матча The World Final. Кроме того, на протяжении всех четырех заранее определенных и предусмотренных условиями этапов будет доступна таблица лидеров для этапа с призом 1000 долларов.