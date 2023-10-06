Авторы Genshin Impact выпустили трейлер Honkai Star Rail с Цзинлю и мечом

Создатели ролевой игры Honkai: Star Rail опубликовали свежий трейлер игры под названием «Военная доктрина Облачных Рыцарей: Меч». Этот меч описывают как оружие «длиной в три чи и семь цуней, который ничего не весит и вылит из настоящей глыбы льда. Клинок слегка поблёскивает, словно кто-то держит в руках луч лунного света».

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Кроме того, разработчики подробнее рассказали о персонаже Цзинлю, в прошлом мастер меча на Лофу, которая поддалась влиянию Мары и сошла с ума.

Honkai: Star Rail доступна на PC, Android и iOS, а уже 11 октября она доберётся и до PS5. В этот же день состоится релиз обновления 1.4 «Пробуждение от зимнего сна», которое добавит в игру новых героев, световые конусы, события, миссии, локации и не только.