Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

Неделя выдалась довольно насыщенной на игровые релизы — в том числе бесплатные. Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store сейчас можно забрать Godlike Burger: симулятор космической забегаловки, где бургеры предстоит готовить из самих гостей. Повару-маньяку необходимо не только вовремя подавать заказы, но и заманивать наивных инопланетян в ловушки, чтобы потом пустить их на фарш. Описание игры в магазине говорит само за себя: хороший свидетель — съеденный свидетель. Godlike Burger доступна бесплатно до 12 октября.

EGS

В Steam состоялся долгожданный релиз Counter-Strike 2: новой версии самого популярного соревновательного шутера всех времен и народов. Игра не слишком сильно изменилась по сравнению с CS:GO, однако пользователи, наигравшие тысячи часов в оригинал, гарантированно заметят множество новых мелочей. Сейчас Counter-Strike 2 не хватает части контента, которая была в первоисточнике, однако Valve наверняка исправит это со временем.

Steam

Смешной, динамичный патигейм об акулах, которые пытаются поймать друг дружку на крючок. В Last Shark Standing игрокам необходимо выбросить соперников за пределы ринга, подцепив их рыболовной удочкой — но это не так-то просто сделать, когда оппоненты пытаются провернуть тот же трюк. Проект поддерживает игру за одним экраном, поэтому она может стать отличным выбором для пятничных посиделок с друзьями.

Steam

Minute — приключенческий экшен от третьего лица, где игрок в роли заводной игрушки совершит путешествие по мастерской своего создателя. Миниатюрный мир полон опасностей, противников и загадок: для студенческого проекта Minute удивляет качеством проработки и недюжинной фантазией авторов.

Steam

Камерный хоррор о девушке, запертой в темных коридорах торгового центра. Знатоки жанра, пожалуй, по одному названию могут догадаться, чем именно Mannequin собирается пугать игрока — но скучнее игра от этого не станет. Осторожно смотрите по сторонам и не спускайте глаз с манекенов!