Гонку Forza Motorsport слили на торренты до официального релиза

5 октября Forza Motorsport вышла в раннем доступе на ПК и консолях Xbox Series. Автомобильный симулятор уже могут запустить и полностью пройти все обладатели премиального издания проекта в том числе и на русском языке.

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Вместе с релизом в раннем доступе новый проект Xbox Game Studios оказался и на торрентах. Выяснилось, что Microsoft не защитила Forza Motorsport сложными антипиратскими протоколами, поэтому пираты быстро взломали игру и выложили её в интернет.