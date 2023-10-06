Создателям шутера Payday 3 пришлось отложить выход обещанного патча

Создатели криминального шутера Payday 3 приняли решение перенести релиз крупного патча на середину октября. Изначально его планировали выпустить ещё 5 октября.

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По словам разработчиков, патч нуждается в дополнительном обеспечении стабильности и некоторых изменениях, за которыми последует повторное прохождение сертификации на консолях. Октябрьский патч должен принести с собой исправление 200 ошибок, включая разблокировку пропавшего бонусного контента для PS5.

Некоторые пользователи отнеслись к ситуации с пониманием и выразили поддержку разработчикам. Другие — признались, что их терпение подходит к концу. Напомним, что на релизе Payday 3 игроки столкнулись с серьёзными проблемами с серверами, очень разозлились и обрушили рейтинг новинки.