Вышло полное издание Horizon Forbidden West

Состоялся релиз полноценного издания Horizon Forbidden West. Владельцы PS5 уже могут купить Complete Edition — он продаётся в PS Store.

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В честь выхода разработчики игры из Guerrilla Games опубликовали релизный трейлер.

В состав полного издания, помимо основной игры, входят: дополнение Burning Shores, артбук, комикс, саундтрек, позы для фоторежима и многое другое.