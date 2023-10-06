Из Redfall ушли почти все — играют лишь единицы

Redfall, вышедшая в мае, с треском провалилась. Игра, кажется, не понравилась вообще никому. Критики остались недовольны тайтлом, а игроки и вовсе его уничтожили.

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О плачевном состоянии игры говорит онлайн в Steam. На днях он не достиг даже четырёх человек — именно столько людей нужно для полноценного кооператива. Согласно данным SteamDB, 3 октября пиковый онлайн достиг всего трёх человек. На момент написания новости в Redfall играют пять человек.

SteamDB

Redfall рассказывает о городке под названием Рэдфолл. Цель главного героя — остановить нашествие вампиров в городе и убить главного кровососа.