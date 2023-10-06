Вышел первый трейлер зомби-режима в Call of Duty: Modern Warfare 3

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 из Activision опубликовали на своём ютуб-канале дебютный трейлер зомби-режима в игре. Авторы шутера показали в ролике отстрел полчищ живых мертвецов, применение различных видов оружия, разные транспортные средства и босса.

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Во время выполнения заданий геймеры также встретят и особых заражённых: одни носят тяжёлую броню и стреляют из тяжёлой пушки, а другие — потеряли человеческий вид и умеют притягивать игроков щупальцами.

Видео доступно на YouTube-канале Activision. Права на видео принадлежат Activision.

Также за предварительный заказ шутера разработчики дарят скин Гоуста-зомби. Примерить облик можно будет как в Warzone, так и в обычных мультиплеерных матчах.