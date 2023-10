Названы величайшие игры в истории

Игровое издание EDGE составило список 100 величайших игр в истории. Топ доступен на игровом форуме ResetEra.

© Unsplash

Авторы отобрали 100 игр, вышедших за последние 30 лет, с помощью специалистов игровой индустрии и читателей журнала. Лучшей игрой назвали The Legend of Zelda: Breath of the Wild — эксклюзив для Nintendo Switch, вышедший в 2017 году. На второй позиции оказалась видеоигра Dark Souls, релиз которой состоялся в 2011 году. Замкнул топ-3 еще один эксклюзив для Nintendo Switch — Super Mario 64.

В первую десятку также попали The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil 4, Halo: Combat Evolved, Half-Life 2, Portal, Elden Ring и Doom.

В частности, эксклюзив для PlayStation The Last of Us занял 15-ю позицию. Вышедшая в 2001 году Grand Theft Auto III оказалась на 18-й строчке. Самую продаваемую игру в мире – Minecraft с тиражом 280 миллионов копий — поместили на 13-е место.