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Не розовый, но близко: была раскрыта основная цветовая гамма GTA 6

Инсайдеры раскрыли основную цветовую гамму грядущей GTA 6. Разработчики почти успел попасть под «Барби» тренд.

Инсайдеры узнали основную цветовую гамму GTA 6
© Cq.ru

Основными цветами шестой Grand Theft Auto будут фиолетовый и белый. Подобный подход позволит достичь максимально яркой и насыщенной картинки при минимальных усилиях.

Возможно, на выбор цветов повлияло и основное место действия игры. События GTA 6 разворачиваются в Вайс-Сити. Мегаполис наполнен множеством заведений с яркими неоновыми вывесками. Бело-фиолетовая гамма сможет сделать атмосферу города еще более яркой и живой.

Ранее авторитетный инсайдер раскрыл возможную дату анонса GTA 6.