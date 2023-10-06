Инсайдеры узнали основную цветовую гамму GTA 6

Основными цветами шестой Grand Theft Auto будут фиолетовый и белый. Подобный подход позволит достичь максимально яркой и насыщенной картинки при минимальных усилиях.

Возможно, на выбор цветов повлияло и основное место действия игры. События GTA 6 разворачиваются в Вайс-Сити. Мегаполис наполнен множеством заведений с яркими неоновыми вывесками. Бело-фиолетовая гамма сможет сделать атмосферу города еще более яркой и живой.