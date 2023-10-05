На Android-смартфоне запустили «тяжелые» игры с ПК

Энтузиаст поиграл на Android-смартфоне Skyrim, Fallout 4 и GTA V
Автор YouTube-канала Mark Korolev ради экспериментов запустил множество популярных компьютерных игр на современном Android-смартфоне с помощью эмуляторов. В его последних видео можно увидеть, как работают такие тайтлы, как Fallout 4, Skyrim, Assassin's Creed: Black Flag, Payday, GTA IV и V.
Результаты экспериментов разнятся в зависимости от игры и ее требований к системе. Например, Fallout 4 демонстрирует низкую производительность и графические ошибки на смартфоне с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. The Elder Scrolls V: Skyrim работает стабильнее и иногда показывает результат при 30 кадрах в секунду в разрешении 720p.
Assassin's Creed: Black Flag не может похвастаться плавностью игрового процесса на смартфоне. В то же время, Payday показывает хороший результат и работает без существенных проблем. GTA IV также в некоторых сценах работает при 30 FPS, однако по большей части игра идет при 10-15 FPS. GTA V работала в среднем при 10 кадрах в секунду.
На своем канале энтузиаст проверяет неизвестный смартфон с чипом Snapdragon 8 Gen 2 в разных ПК-играх в эмуляторах Termux-Box и Winlator. Большинство игр на данный момент все же не оптимизированы под комфортный запуск на эмуляторах и показывают результат, недостаточный для комфортного гейминга.