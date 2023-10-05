Анонсирован фильм по вселенной Cyberpunk 2077

CD Project RED и студия Anonymous Content анонсировали фильм по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED, разработчик культовой игры Cyberpunk 2077, объявила о работе над фильмом по вселенной Cyberpunk 2077 в сотрудничестве со студией Anonymous Content, известной по сериалам «Настоящий детектив» и «Мистер Робот». Об этом сообщили на собрании для инвесторов игровой компании.
Фильм будет одним из нескольких продуктов по франшизе Cyberpunk 2077, которые компания намерена выпустить. Среди возможных проектов могут быть книги и комиксы по вселенной игры.
За производство фильма возьмутся топ-менеджеры студии Anonymous Content, которые имеют опыт работы над такими сериалами, как «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада» и «Игра престолов». Они заявили, что проект раскроет новую историю в мире Cyberpunk 2077 и не будет повторять уже известный сюжет.
В настоящее время команда ищет сценаристов для проекта. Разработчики игры также будут принимать активное участие в создании кино. Дата выхода фильма пока неизвестна.
Cyberpunk 2077 — это компьютерная игра в жанре экшен-RPG в открытом мире, разработанная и изданная польской студией CD Projekt. Действие игры происходит в 2077 году в вымышленном городе Найт-Сити. В игре одну из главных ролей исполнил Киану Ривз, который не только озвучил персонажа Джонни Сильверхенда, но и подарил ему свою внешность. Появится ли канадский актер в фильме, неизвестно.