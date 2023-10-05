Анонсирован фильм по вселенной Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED, разработчик культовой игры Cyberpunk 2077, объявила о работе над фильмом по вселенной Cyberpunk 2077 в сотрудничестве со студией Anonymous Content, известной по сериалам «Настоящий детектив» и «Мистер Робот». Об этом сообщили на собрании для инвесторов игровой компании.

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Фильм будет одним из нескольких продуктов по франшизе Cyberpunk 2077, которые компания намерена выпустить. Среди возможных проектов могут быть книги и комиксы по вселенной игры.

За производство фильма возьмутся топ-менеджеры студии Anonymous Content, которые имеют опыт работы над такими сериалами, как «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада» и «Игра престолов». Они заявили, что проект раскроет новую историю в мире Cyberpunk 2077 и не будет повторять уже известный сюжет.

В настоящее время команда ищет сценаристов для проекта. Разработчики игры также будут принимать активное участие в создании кино. Дата выхода фильма пока неизвестна.