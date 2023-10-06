Assassin's Creed Mirage запустили на RTX 4090 в 8K

Ютубер Testing Games запустил Assassin's Creed Mirage на видеокарте RTX 4090 в разрешениях 4K и 8K с максимальными настройками графики. Результатом энтузиаст поделился в новом видеоролике.

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Новая Assassin's Creed поразила своей производительностью и оптимизацией, выдавая более 35 FPS в нативном 8K и более 60 FPS с применением DLSS.

Вот как на ролик отреагировали зрители:

«Наконец-то вышла игра, у которой нет никаких проблем с оптимизацией на старте».

«Игра с хорошей графикой, да еще и настолько оптимизированная! Спасибо за такой подарок, Ubisoft».

«Даже в разрешении 16К эта графика будет выглядеть такой же устаревшей и мультяшной».