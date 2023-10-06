Assassin's Creed Mirage запустили на RTX 4090 в 8K

Ютубер Testing Games запустил Assassin's Creed Mirage на видеокарте RTX 4090 в разрешениях 4K и 8K с максимальными настройками графики. Результатом энтузиаст поделился в новом видеоролике.
Новая Assassin's Creed поразила своей производительностью и оптимизацией, выдавая более 35 FPS в нативном 8K и более 60 FPS с применением DLSS.
Вот как на ролик отреагировали зрители:
«Наконец-то вышла игра, у которой нет никаких проблем с оптимизацией на старте».
«Игра с хорошей графикой, да еще и настолько оптимизированная! Спасибо за такой подарок, Ubisoft».
«Даже в разрешении 16К эта графика будет выглядеть такой же устаревшей и мультяшной».
«Графика в разы лучше, чем в Starfield, но при этом FPS в 3 раза выше. Молодцы, Ubisoft!»