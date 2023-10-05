Анонсирована Commandos: Origins — кооперативная стратегия в культовой серии

Издательство Kalypso Media анонсировало Commandos: Origins — новую часть в культовой серии военных стратегий. В честь этого разработчики игры также представили трейлер.

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В ролике показали обновлённую графику, отряд игрока, различные локации, уничтожение аэродрома противника и несколько механик.

Видео доступно на YouTube-канале Kalypso Media. Права на видео принадлежат Kalypso Media.

Авторы стратегии обещают, что Commandos: Origins предложит геймерам более 10 миссий в разных частях света: от холодной и заснеженной Арктики до жаркой и знойной Африки. Больше подробностей Kalypso Media раскроет позднее.