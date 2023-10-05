Blizzard исправила ошибку в Battle.net — игры и лаунчер работают в штатном режиме

Утром 5 октября пользователи Battle.net сообщили о крупном сбое в лаунчере. Многие игроки из России, СНГ и некоторых других европейских стран испытывают проблемы со входом игры Blizzard, включая HearthStone, World of Warcraft, Diablo 4 и Overwatch 2. При этом проблема возникла не только на ПК, но и на мобильных платформах.

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Blizzard практически сразу признала ошибку и начала работать над её исправлением. Спустя несколько часов проблема была устранена — разработчики отчитались об этом в 15:29 по московскому времени.

Проблемы со входом в аккаунт Battle.net и в игры решены. Благодарим за терпение и приносим извинения за неудобства.