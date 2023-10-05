Valve заблокировала наивысший профиль Steam со скинами для CS 2 на сумму 150 млн рублей

В начале октября Valve заблокировала аккаунт St4ck в Steam. Его профиль оценивается в $ 1,5 млн (около 150 млн рублей) — это один из самых «богатых» пользователей платформы. Геймер был в первую очередь известен как трейдер скинов для CS:GO и Counter-Strike 2. St4ck также известен как обладатель 5001 уровня профиля — это самый высокий уровень в Steam на данный момент.

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Valve и сам геймер пока не комментировали блокировку, однако журналисты предполагают, что он мог попасть под новую волну недавних VAC-банов.

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