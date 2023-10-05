В Steam можно бесплатно опробовать новую крупную игру про Робокопа

RoboCop: Rogue City выйдет только 4 ноября, однако опробовать игру про культового полицейского робота можно уже сейчас.

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В Steam вышла бесплатная демоверсия брутального шутера, которая весит аж 49 ГБ. RoboCop: Rogue City понравится фанатам оригинальных фильмов про Робокопа, так как включает в себя множество механик из них.

На 50% человек, на 50% робот — на 100% герой: окунитесь в мир Старого Детройта в роли легендарного полицейского и вершите правосудие.