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В Steam можно бесплатно опробовать новую крупную игру про Робокопа

RoboCop: Rogue City выйдет только 4 ноября, однако опробовать игру про культового полицейского робота можно уже сейчас.

В Steam можно бесплатно опробовать новую крупную игру про Робокопа
© Cq.ru

В Steam вышла бесплатная демоверсия брутального шутера, которая весит аж 49 ГБ. RoboCop: Rogue City понравится фанатам оригинальных фильмов про Робокопа, так как включает в себя множество механик из них.

На 50% человек, на 50% робот — на 100% герой: окунитесь в мир Старого Детройта в роли легендарного полицейского и вершите правосудие.

Кроме того, в Steam можно бесплатно забрать 8 игр, включая хорроры, симуляторы, RPG и головоломки. Заглавное фото: RoboCop: Rogue City