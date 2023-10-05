Геймплей Call of Duty Modern Warfare 3 слили в Сеть за неделю до старта ОБТ

В Сеть просочилось несколько минут игрового процесса из грядущего шутера Call of Duty: Modern Warfare III. Это случилось за неделю до старта открытого бета-теста.

© Call of Duty Modern Warfare 3

В первой части ролика демонстрируется интерфейс меню выбора снаряжения, а затем геймплей со снайперской винтовкой в многопользовательском режиме.

Ранее Activision представила геймплейный трейлер мультиплеера в Call of Duty: Modern Warfare III.