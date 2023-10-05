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Самым популярным героем в Overwatch 2 с релиза стала Ана

С релиза Overwatch 2 прошёл год. В честь этого Blizzard в социальных сетях поделилась любопытной статистикой, которую геймеры набили в шутере за последние 12 месяцев.

Самым популярным героем в Overwatch 2 с релиза стала Ана
© BLIZZARD

Так, больше всего за весь год играли за Ану — героя поддержки. Эш вызывала Боба с помощью ультимативной способности более 182,5 млн раз, а за Фарру геймеры налетали в воздухе больше 146 тысяч дней.

Ещё один интересный фрагмент из статистики — Лусио, Бригитта и Уинстон оттолкнули в общей сложности более 32,8 трлн. противников.

BLIZZARD

Другой статистикой, например, за какого из героев было нанесено больше всего урона, или кто из персонажей вылечил больше всего здоровья, Blizzard не поделилась.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Седьмой сезон стартует в тайтле 10 октября.

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