В Battle.net крупный сбой — недоступны Diablo 4, HearthStone и другие игры Blizzard

5 октября пользователи Battle.net сообщили о крупном сбое в лаунчере. Многие игроки из России, СНГ и некоторых других европейских стран испытывают проблемы со входом игры Blizzard, включая HearthStone, World of Warcraft, Diablo 4 и Overwatch 2. Причём проблема возникла не только на ПК, но и на мобильных платформах.

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При входе в тот или иной проект появляется сообщение о некой неисправности, которую уже исправляют сотрудники компании. А в самом лаунчере разработчики также подтверждают, что уже расследуют проблему и устранят её в самое ближайшее время.