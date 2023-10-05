Ubisoft добавила в Assassins Creed Mirage антипиратскую защиту Denuvo

Ubisoft неожиданно для многих добавила в Assassin’s Creed Mirage антипиратскую защиту Denuvo. Есть информация, что её включили в патч первого дня после публикации всех крупных журналистских обзоров, которые оказались довольно сдержанными. При этом ранее в сети уже появлялись сообщения о присутствии Denuvo в новинке.

© скриншот игры Assassin's Creed Mirage

Пользователи незамедлительно раскритиковали не совсем честный, по их мнению, ход компании, пригрозив рефандами, а также вспомнили о похожей тактике во время релиза Assassin’s Creed Valhalla , когда спорные предметы для повышения опыта были добавлены во внутриигровой магазин уже после публикации обзоров.

Assassin’s Creed Mirage вышла сегодня утром на консолях PlayStation и Xbox и на PC в Ubisoft Connect. В EGS её релиз состоится только в 19:00 МСК.