Полное издание Horizon Forbidden West займёт больше 120 ГБ и выйдет на двух дисках

Уже совсем скоро на PS5 выйдет полное издание Horizon Forbidden West с подзаголовком Complete Edition. Из-за скорого релиза в сети появилось изображение задней части диска полного издания.

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Благодаря физическому изданию стало известно, что игра вместе с дополнением Burning Shores займёт на вашей PS5 аж 121 ГБ. Из-за такого большого размера проект пришлось умещать сразу на двух дисках. Полное издание Horizon Forbidden West станет первой игрой для PS5, выпущенной сразу на двух физических носителях.

В состав полного издания, помимо основной игры и расширения, также войдут артбук, комикс, саундтрек, и некоторые игровые предметы.

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