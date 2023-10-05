Dark Souls и The Legend of Zelda возглавили топ величайших игр от Edge за 30 лет
Журнал Edge представил список 100 величайших игр за последние 30 лет. Он был составлен путём голосования, в котором принимали участие не только люди, связанные с журналом, но и различные представителей игровой индустрии.
Перед тем, как мы расскажем о проектах, вошедших в двадцатку лучших, отметим некоторые известные игры, которые оказались в списке гораздо ниже:
- God of War (2018) — 97 место;
- Fallout 3 — 88 место;
- The Elder Scrolls 3: Morrowind —84 место;
- Fortnite — 78 место;
- The Last of Us: Part II — 70 место;
- Silent Hill 2 — 69 место;
- Red Dead Redemption — 61 место;
- Grand Theft Auto V — 50 место;
- Mass Effect 2 — 48 место;
- Hades — 37 место;
- Disco Elysium — 32 место;
- Half-Life — 30 место;
- The Elder Scrolls 5: Skyrim — 26 место;
- Ведьмак 3: Дикая Охота — 23 место.