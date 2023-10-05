В Steam вышло демо игры про Робокопа

Релиз брутального шутера RoboCop: Rogue City состоится только 2 ноября, но его уже можно опробовать в Steam — для скачивания доступна демо-версия игры размером 49 ГБ.

© скриншот игры RoboCop: Rogue City

Напомним, что RoboCop: Rogue City предлагает оригинальный сюжет во вселенной «Робокопа», события которого разворачивается между второй и третьей частью фильмов. Игроки возьмут на себя роль легендарного полицейского-киборга, которому предстоит расследовать разные преступления и очищать улицы Старого Детройта от опасностей. Разработчиком игры выступает студия Teyon, известная по Terminator: Resistance, а издателем — Nacon.