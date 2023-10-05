В Steam вышло демо игры про Робокопа

Шутер RoboCop Rogue City про легендарного Робокопа получил демо в Steam
Релиз брутального шутера RoboCop: Rogue City состоится только 2 ноября, но его уже можно опробовать в Steam — для скачивания доступна демо-версия игры размером 49 ГБ.
Напомним, что RoboCop: Rogue City предлагает оригинальный сюжет во вселенной «Робокопа», события которого разворачивается между второй и третьей частью фильмов. Игроки возьмут на себя роль легендарного полицейского-киборга, которому предстоит расследовать разные преступления и очищать улицы Старого Детройта от опасностей. Разработчиком игры выступает студия Teyon, известная по Terminator: Resistance, а издателем — Nacon.
RoboCop: Rogue City будет доступна на PS5, Xbox Series и PC. Предзаказы игры уже открыты. В одном из превью грядущей новинки её сравнили с серией Deus Ex и назвали слишком лёгкой.