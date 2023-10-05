В Windows 11 нашли скрытую игру

В установщике Windows 11 появилась скрытая мини-игра Surf the waves, призванная скрасить ожидание при распаковке файлов ОС. Об этом сообщает издание The Verge.

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Редактор The Verge Том Уоррен обнаружил пасхалку при первичной настройке своего нового ноутбука Surface Laptop Studio 2. После включения компьютера Windows 11 начала обновляться и предложила сыграть в мини-игру Surf the waves.

Surf the waves – это пиксельная аркада с видом сверху. В ней нужно управлять серфером, чтобы он не столкнулся с препятствиями на воде.

Уоррен пишет, что Surf the waves похоже на аркаду SkiFree из сборника Microsoft Entertainment Pack 3, выпущенного для Windows еще в 1991 году. Также журналист отметил, что впервые Surf the waves появилась в браузере Edge в 2020 году.