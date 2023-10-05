Появились первые 19 минут Assassin's Creed Mirage

Прошедшей ночью состоялся релиз Assassin's Creed Mirage. Издание IGN по своей традиции опубликовало первые 20 минут стелс-экшена.

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За первые минуты можно познакомиться с самим Басимом, второстепенными персонажами и геймплейными механиками. Геймеров сразу же выпускают для изучения города.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая переносит геймеров в древний город Багдад и его окрестности. Игрокам предстоит взять на себя роль Басима, который впервые появился в Assassin's Creed Valhalla.