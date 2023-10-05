NVIDIA выпустит удешевленную 6 ГБ версию RTX 3050

NVIDIA готовится представить новую версию своей видеокарты RTX 3050 в 2024 году.

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Эта модель будет основана на архитектуре Ampere и получит 6 ГБ видеопамяти. И хоть изначально RTX 3050 была представлена ещё в январе 2022 года, компания решила выпустить обновлённый вариант, чтобы удовлетворить потребности рынка.

Новая карта будет оснащена графическим процессором GA107-325-Kx и основана на плате PG173 SKU 16. Точное количество ядер пока неизвестно, но сообщается, что частота графического процессора составит 1470 МГц, что на 17% меньше, чем у оригинальной RTX 3050.

Кроме того, новинка получит 96-битную шину, в отличие от 128-битной у оригинальной модели. Это означает, что видеокарта получит 6 ГБ видеопамяти против 8 ГБ у уже существующего варианта.

Одним из преимуществ обновлённой RTX 3050 станет её низкое энергопотребление. Видеокарта будет потреблять всего 70 Вт, и большинство моделей не потребуют внешнего питания. В то время как оригинальная RTX 3050 с 8 ГБ потребляет 115 Вт.