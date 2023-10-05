Assassin's Creed Mirage вышла на ПК и консолях

5 октября состоялся релиз Assassin's Creed Mirage — первой самостоятельной игры в серии за три года. Сюжет проекта рассказывает историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизы, а события проекта разворачиваются в Багдаде IX века.

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Игра уже доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. В начале 2024 года проект также доберётся и до iPhone 15 Pro.