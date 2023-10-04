Портативную консоль PlayStation Portal раскупают по всему миру

Журналисты издания IGN обратили внимание, что портативная консоль PlayStation Portal от Sony пользуется огромным спросом среди геймеров. К примеру, у американских ритейлеров Amazon и Best Buy уже закончились запасы устройства.

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Помимо этого, на Amazon портативка вошла в топ-60 товаров из категории «Видеоигры» и стала одним из самых популярных аксессуаров для PS5.

Напомним, PlayStation Portal оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Гаджет действительно внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.