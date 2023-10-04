Полное издание Horizon Forbidden West для PS5 выйдет на двух дисках

В прошлом месяце состоялся анонс порта Horizon Forbidden West на PC в издании Complete Edition. В него входит сама игра вместе с сюжетным дополнением The Burning Shores. Как оказалось, на физических носителях для PlayStation 5 полное издание будет поставляться на двух дисках Ultra HD Blu-Ray.

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Информацию об этом обнаружили на задней стороне обложки игры. Кроме того, стало известно, что пользователям понадобится как минимум 121 ГБ свободного пространства.

Примечательно, что для PlayStation 5 полное издание Horizon Forbidden West станет первой игрой, распространяющейся на двух дисках. А после неё на двух дисках выйдет как минимум Final Fantasy VII Rebirth — вторая глава Final Fantasy VII Remake. На PlayStation 4 же на двух дисках выходили, например, Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.

Что касается других новостей о вселенной Horizon, то разработчики из Guerrilla Games верят в долгую жизнь франшизы. Уже создаётся минимум 16 проектов, в число которых могут быть включены настольная игра и мультиплеерный экшен. Кроме того, в разработке находится и адаптация Netflix.