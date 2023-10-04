Пресса оценила Assassin's Creed Mirage на уровне прошлых игр серии

«Assassin’s Creed Mirage — это успешный первый шаг к возвращению к стелсу и тем самым корням, с которого началась вся серия».



«Assassin’s Creed Mirage — это не триумфальное возвращение серии к славе, на которое мы надеялись, но это достойный первый шаг».



«Assassin's Creed в буквальном смысле вернулся к корням с Mirage. Несмотря на то что им удалось идеально показать Багдад в самом красивом свете, авторам не удалось создать хорошую игру».



«Assassin's Creed Mirage вернулась к корням, но в процессе потеряла то, что сделало серию великой, — из-за беспорядочного лазания и ненужной истории».



«Помимо потрясающего окружения, Assassin's Creed Mirage не предлагает ничего интересного или нового. Это смесь худших частей классической и современной Assassin's Creed, в которой приносится в жертву как повествование, так и исследование в попытке удовлетворить фанатов обеих эпох».