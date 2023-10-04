Red Dead Redemption 1 впервые за 13 лет получила 60 FPS

Выход переиздания Red Dead Redemption состоялся 17 августа на Nintendo Switch и PS4 на русском языке. Игра также доступна на PS5 через технологию обратной совместимости.

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Правда многие геймеры остались недовольны, поскольку Rockstar Games выпустила обычный порт без улучшенной графики, увеличенной частоты кадров и мультиплеера по цене в $ 50. Видимо, разработчики решили прислушаться к фанатам, поскольку 4 октября для переиздания игры на PS5 вышел свежий патч.

Обновление добавило в тайтл на консоли поддержку 60 FPS. Изменить частоту кадров геймеры могут в настройках. Сама Rockstar Games выпустила патч без какого-либо объявления.