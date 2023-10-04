Объявлен призовой фонд турнира по Dota 2 на «Играх Будущего» в Казани

На сайте организаторов «Игр будущего» по фиджитал-спорту появился список дисциплин и распределение призового фонда. Всего в 21 виде программы разыграют более $10 млн.

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Самый большой объём получили спортивные виды. В фиджитал-футболе и фиджитал-баскеболе команды сразятся за сумму в размере $1,25 млн, а представители гонок, единоборств, хоккея и скейтбординга разыграют по $500 тыс.

Что касается киберспортивных видов, участники турнира по Dota 2 будут бороться за призовой фонд в размере $1 млн, столько же разыграют в Mobile Legends. Игроки в CS:GO и «Мир танков» смогут заработать вдвое меньше, на Warface и Standoff 2 выделили по $250 тыс.