Игроки нашли способ скачать демо The Talos Principle 2 в Steam
Головоломка The Talos Principle 2 официально пока не получила демо-версию, но пользователи нашли способ скачать её в Steam.
Для этого необходимо перейти по адресу steam://install/2312690 или на соответствующую страницу в SteamDB, а затем нажать на кнопку Install в правом верхнем углу.
Вполне возможно, что официальный доступ к демо The Talos Principle 2 откроется в рамках грядущего фестиваля Steam «Играм быть», который пройдёт в период с 9 по 16 октября. Праздник традиционно предложит сотни демоверсий и множество игровых трансляций. Так, к примеру, одной из грядущих новинок, которые можно будет опробовать в это время, станет изометрическая ролевая игра The Thaumaturge.
Что до The Talos Principle 2, то она, напомним, выходит 2 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.