Игроки нашли способ скачать демо The Talos Principle 2 в Steam

Головоломка The Talos Principle 2 официально пока не получила демо-версию, но пользователи нашли способ скачать её в Steam.

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Для этого необходимо перейти по адресу steam://install/2312690 или на соответствующую страницу в SteamDB, а затем нажать на кнопку Install в правом верхнем углу.

Вполне возможно, что официальный доступ к демо The Talos Principle 2 откроется в рамках грядущего фестиваля Steam «Играм быть», который пройдёт в период с 9 по 16 октября. Праздник традиционно предложит сотни демоверсий и множество игровых трансляций. Так, к примеру, одной из грядущих новинок, которые можно будет опробовать в это время, станет изометрическая ролевая игра The Thaumaturge.