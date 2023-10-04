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«Новое поколение гонок»: критики высоко оценили Forza Motorsport

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров симулятора гонок Forza Motorsport. Журналисты в целом остались довольны проектом, но без слабых сторон не обошлось.

Критики высоко оценили Forza Motorsport
© Microsoft

На данный момент у автосима на Metacritic набралось 84 балла из 100. На другом сайте с оценками, OpenCritic, тайтл набрал 83 балла из 100. На обоих сайтах ситуация почти идентичная.

Оценки критиков

  • Gamespot — 9/10
  • IGN — 8/10
  • Press Start — 8/10
  • TheSixthAxis — 8/10
  • VGC — 8/10

Журналисты оценили графику игры, назвав её «потрясающей». Также критикам понравилась физика автомобилей и их разнообразие. Под критику попало скудное количество контента, из-за которого играть становится скучно. Особенно это касается тех, кто не гонится за рекордами.

«Forza Motorsport — это новое поколение гонок, которого я так долго ждал».

«Forza Motorsport действительно самая простая Forza для входа, и она работает на таком высоком уровне, что вы можете забыть, что это всего лишь игра. Ничто не стоит между вами и гоночной трассой».

«Forza Motorsport — одна из лучших гоночных видеоигр в истории, и она блистает там, где должна. Turn 10 создала монстра, чей двигатель ревёт, мотивирует и пугает одновременно».

Forza Motorsport выйдет 10 октября на ПК и Xbox. Игра со старта будет в подписке Game Pass.

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