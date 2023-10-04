Критики высоко оценили Forza Motorsport

«Forza Motorsport — это новое поколение гонок, которого я так долго ждал».



«Forza Motorsport действительно самая простая Forza для входа, и она работает на таком высоком уровне, что вы можете забыть, что это всего лишь игра. Ничто не стоит между вами и гоночной трассой».



«Forza Motorsport — одна из лучших гоночных видеоигр в истории, и она блистает там, где должна. Turn 10 создала монстра, чей двигатель ревёт, мотивирует и пугает одновременно».