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Призовой фонд The International 2023 за 6 дней вырос чуть больше $1,1 млн — это антирекорд

Призовой фонд на The International 2023 по Dota 2 установил антирекорд по сумме прироста к стартовым 1,6 млн.

У Valve проблемы с призами на чемпионат по DOTA 2
© DOTA

За шесть дней начальная цифра увеличилась всего на 1 179 927 долларов. На сегодня призовой фонд TI составляет 2 779 927 долларов.

Это худший результат с 2015 года. В предыдущие годы на шестой день фонды увеличивались от 6,3 млн до 11,8 млн.

Сумма будет и дальше изменяться в зависимости от того, как геймеры по всему миру будут покупать Battle Pass, который уже доступен для покупки.