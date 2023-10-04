У Valve проблемы с призами на чемпионат по DOTA 2

Призовой фонд на The International 2023 по Dota 2 установил антирекорд по сумме прироста к стартовым 1,6 млн.

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За шесть дней начальная цифра увеличилась всего на 1 179 927 долларов. На сегодня призовой фонд TI составляет 2 779 927 долларов.

Это худший результат с 2015 года. В предыдущие годы на шестой день фонды увеличивались от 6,3 млн до 11,8 млн.