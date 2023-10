Nintendo назвала финальный срок поддержки Wii U и 3DS

Таким образом, игроки потеряют доступ к онлайн-игре, рейтингам, дистрибуции данных и другим сетевым функциям в проектах для New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe и Wii U Basic. Примечательно, что онлайн-сервисы сохранят для Pokemon Bank, но и здесь поддержка может прекратиться в будущем.