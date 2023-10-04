Новая часть Assassin's Creed будет весить в несколько раз меньше других
Новая Assassin's Creed Mirage займет на консолях PlayStation 5 всего 31 ГБ. Об этом заявил пользователь форума Reddit с ником desiigner1.
Автор утечки каким-то образом получил доступ к игре за несколько дней до ее выхода и опубликовал фотографию, на которой показан процесс загрузки стандартного пакета Assassin's Creed Mirage на PlayStation 5. На изображении также видно, что в очереди на загрузки стоит комплект Deluxe-издания, однако его размер не уточняется.
Объем новой игры серии удивил пользователей сети, так как выходившая в 2020 году Assassin's Creed Valhalla весила на PlayStation 5 около 140 ГБ. С чем именно связан такой маленький по современным меркам размер игры, неизвестно.
Ранее сообщалось, что Assassin's Creed Mirage будет более динамичной и увлекательной, а ее сюжетная линия займет около 20 часов. Вероятно, это связано с тем, что разработчики не стали искусственно растягивать сюжет и увеличивать мир игры. Также не исключено, что проект хорошо оптимизирован. Например, многие игры на PS5 весят меньше, чем на PS4, хотя в них используются текстуры более высокого качества.
Assassin's Creed Mirage — новая часть популярной франшизы от Ubisoft, которая обещает вернуться к корням серии. Игра расскажет о приключениях ассасина Басима, ключевого персонажа Assassin's Creed Valhalla. Действие сюжета развернется в Багдаде IX века. Игра выйдет уже 5 октября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и даже на iPhone 15 Pro, но уже в 2024 году.