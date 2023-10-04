NVIDIA представила «закон Хуанга», объясняющий рост мощности видеокарт

NVIDIA представила «закон Хуанга», который говорит о том, что производительность графических процессоров в области искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом.

За последние 10 лет мощность видеокарт компании увеличилась в 1000 раз. Главный научный сотрудник корпорации, Билл Далли, поделился мнением, что технологические улучшения процессоров не являются основной причиной этого роста.

Вместо этого ключевую роль играют инновации в области программного обеспечения и архитектуры.

«Закон Хуанга» был впервые представлен генеральным директором NVIDIA, Дженсеном Хуангом, в 2018 году. Тогда он подметил, что графические процессоры его компании стали в 25 раз быстрее за последние 5 лет, что значительно превышает прогнозы, основанные на законе Мура.