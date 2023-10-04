Asus выпустит игровой монитор с частотой обновления 540 Гц

Asus готовится порадовать геймеров и киберспортсменов новым игровым мониторо — ROG Swift Pro PG248QP.

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Основной особенностью новинки является потрясающая частота обновления в 540 Гц. Но стоит учесть, что такая высокая частота доступна только в режиме разгона, а без него максимум составляет 360 Гц. Правда, это всё ещё впечатляет!

Монитор имеет диагональ 24,1 дюйма и разрешение FullHD. Он поддерживает технологии NVIDIA G-Sync, Reflex Analyzer и многие другие.

В то же время важно уточнить, что для наслаждения игрой с частотой 540 Гц, ваш компьютер должен выдавать 540 кадров в секунду, что в реальности достаточно сложно достижимо даже на очень мощных системах.