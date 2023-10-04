Игра «Русы против ящеров» вошла в топ-10 по продажам в российском Steam

В начале октября слэшер «Русы против ящеров» от российских разработчиков из the Bratans расположился на восьмой строчке по недельной выручке в Steam. Проекту удалось обойти ремастеры трилогии Crysis и роглайт Noita, которые продаются с большой скидкой.

© THE BRATANS

Интересно, что «Русы против ящеров» продаются всего за 37 рублей, однако проект всё же сумел войти в топ-10 проектов российского Steam по выручке за последние дни. На данный момент проект получил около 5300 рецензий — 97% из них положительные.

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